Marsala: la Guardia Costiera sequestra reti da pesca di frodo

È in corso una attività di contrasto alla pesca illegale da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala. La Guardia Costiera ha sequestrato numerose reti da pesca per un quantitativo di circa 1.500 metri, detenute illegalmente: attrezzi utilizzati per la pesca di frodo.

In data odierna i controlli si sono protratti verso chi vende il prodotto di tale pesca illegale, sequestrando ad alcuni esercizi commerciali i prodotti ittici non tracciati, per un quantitativo di circa 40 Kg.

Nell’ambito dei controlli si è anche rinvenuto prodotto ittico congelato, ma di dubbia provenienza e quindi anche in questo caso si è proceduto al sequestro per mancanza di tracciabilità.

Tale attività ispettiva che rientra tra i compiti del Corpo delle Capitanerie di Porto, continuerà anche nei prossimi giorni su tutto il territorio di competenza ed il litorale di Torrazza, a Petrosino e Marausa (nella parte ricadente nel Comune di Marsala), al fine di assicurare la giusta trasparenza ed informazione al consumatore finale.