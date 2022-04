Marsala, successo per Il Presepe più Bello: vince Maria Marino

Un presepe realizzato per un immenso amore nei confronti del proprio padre che è stato ispirazione per un capolavoro e uno capace di far immergere l’osservatore nella Palestina di duemila anni fa, ma anche una creazione che trasforma le piante di fico d’india in personaggi dallo sguardo ipnotico e poi un’opera d’arte in pixel art, un trionfo di natività create con tantissime tecniche diverse e un Bambinello che nasce nel cuore di un globo fatto di fil di ferro che suona come un’eco di un pianeta ridotto all’osso.

Sono solo alcuni dei presepi che hanno ottenuto un riconoscimento al termine del Concorso “Il Presepe più bello 2021 Città di Marsala” – dedicato a Enrico Piccione. Ispirazione, empatia e tanta emozione sono stati gli elementi costitutivi della XI edizione, la cui serata finale si è tenuta nella Chiesa Madre di Marsala.

Una cerimonia svolta così “tardi”, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, per cui, per prudenza, l’Associazione culturale “Stella di Betlemme” presieduta da don Filippo Romano ha ritenuto opportuno rinviare la cerimonia che negli anni scorsi e si è svolta a gennaio. Non sono mancate le emozioni, né la partecipazione dei partecipanti che quest’anno sono stati quaranta.

Gli stessi “padroni di casa”, ossia i volontari della Chiesa Madre si sono aggiudicati due premi. Infatti il presepe che è stato realizzato all’interno del luogo sacro dedicato al San Tommaso Becket è stato il “Presepe più cliccato” e il “Presepe più bello in chiesa”.

Le opere in gara sono state visionate da una giuria composta dai componenti dell’associazione, insieme con Angelo Barraco (giornalista), Rino Passalacqua (Architetto – Consigliere Comunale), Enzo Campisi (Insegnante d’Arte), Salvatore Donato (Vincitore Edizione 2020). In particolare Enzo Campisi ha curato la parte del concorso che riguarda le scuole, ossia la categoria: “Disegna il tuo Presepe”.

Un plauso per il concorso, la sua organizzazione e la partecipazione delle famiglie è stato rivolto da parte del sindaco Massimo Grillo intervenuto per la cerimonia di premiazione.

Dell’Associazione “Stella di Betlemme – Amici del Presepio” fanno parte: Calogero Ferreri, padre Filippo Romano, Aurelia Piccione, Chiara Putaggio, Patrizia Martinico, Enzo Amato, Luana Lentini, Enza Licari, Nicoletta Parrinello, Alessandro Gagliano, Dario Tumbarello. L’associazione ha realizzato per la Città di Marsala tre presepi per le festività natalizie: a Palazzo VII Aprile, a Palazzo Fici e nell’Atrio Comunale.

“Il Presepe più Cliccato” (VIII Edizione del Premio on-line), il numero 29, è stato vinto dalla Chiesa Madre San Tommaso di Canterbury”, con 990 Like. Boom di visualizzazioni: 66.000 utenti negli ultimi giorni della votazione hanno visitato la Pagina Facebook del Concorso.

Premiato anche quest’anno un presepe “Fuori Concorso”: il presepe realizzato nell’area archeologica San Gerolamo dal Comune di Marsala e l’ass. Musikè. Ha ritirato il premio Salvatore Montalbano.

Il Presepe in Vetrina. Ecco le attività che hanno esposto nelle vetrine del centro storico i presepi della collezione personale di Padre Filippo Romano: Colletti bianchi in Via XI Maggio 122; Lavand store Via XI Maggio 95; Indelicato calzature Via XI Maggio 107; Equivalenza Via XI Maggio 124; Particolari Via XI Maggio 66; Ass. Scopriamo il ricamo Via L. Anselmi Correale 17; Foto Valenti Via Sebastiano Cammareri Scurti 7; Farmacia Giammarinaro Via Giuseppe Garibaldi 46; Herborarium Biotrading Via Giuseppe Garibaldi 17; Scarpitta Ceramiche Via Roma 213; Vodafone Via Roma 94; Griffe Via Calogero Isgrò 47; Pasticceria Indelicato Via Roma 30; Pro Loco Via XI Maggio 100.

Una delle riconferme di questa edizione: “Disegna Il Tuo Presepe”, iniziativa dedicata alle scuole marsalesi. 1° Premio Plastico “Scuola Media Mazzini”. 1° Premio Grafico/Materico la classe 4D dell’I.C. “Asta-Sturzo – Plesso ASTA”.

Premi di Categoria:

– Più Bello A Scuola – N. 21– Istituto Comprensivo “Stefano Pellegrino” – Plesso Verga

– Più Originale – N. 34– Caradonna Matteo (Fatto Di Piante Di Ficodindia)

– Presepe Della Speranza- N. 16 – Catalano Rosalba (Soldati)

– Presepe Piu’ Inclusivo – N. 22 -Ass. Il Mulino

– Più Young – N. 32 – Cristian & Stefano Patti

– Più Bello In Chiesa – N. 29 – Chiesa Madre –

– Più Artigianale “Anna Maria Licari” – N. 4 – Pulizzi Vincenzo.

La classifica finale (dal sesto al secondo). 6° N.18 – Parrinello Antonia; 5° N.03 – Sansone Rosalba; 4° N.25 – Sciacca Maria Antonietta; 3° N.26 – Sciacca Giuseppe; 2° N.11 – Caradonna Vincenzo.

Vincitore. Primo classificato il presepe N.08 di Marino Maria.

Premio speciale della Famiglia Piccione al “Presepe Artistico” (N. 27) di Stefano Titone.

I vincitori delle 16 edizioni:

2005: Calogero Ferreri

2006: (ed. sospesa per la perdita di Enrico Piccione)

2007: Giovanni Di Dia

2008: Salvatore Montalbano

2009: Elena La Rosa

2010: Michele Sorrentino

2011: Anna Maria Licari

2012: Stefano Saladino

2013: Gaspare Veltri

2014: Salvatore Donato

2015: Stefano Titone

2016: Enza Licari

2017: Salvatore Donato

2018: Antonino Lombardo e Giovanna Fiorami (ex-aequo)

2019: Stefano Titone

2020: Salvatore Donato

2021: Marino Maria