A Trapani il concorso fotografico sulla Processione dei Misteri

Il Gruppo Sacro La Sentenza a cura del “Ceto Macellai” ha organizzato il quarto concorso fotografico dedicato alla Processione dei Misteri di Trapani.

Il concorso denominato “Scatta la Passione” Suoni e Colori di una Processione si pone come obiettivo la diffusione e la promozione sul web del XII° Gruppo “La Sentenza” durante la processione trapanese del Venerdì Santo.

Dopo due anni grigi e di silenzio, dice il Capo Console Franco Gambino, vogliamo con il nostro concorso immortalare la visione del popolo dei Misteri che riabbraccia la Processione. Abbiamo deciso insieme agli altri consoli di raccogliere tutti gli scatti che valorizzano il nostro Gruppo e cercare di dare visibilità e rilevanza a tutti quegli scatti che per bellezza e particolarità sapranno cogliere la vera Anima della Processione. Ovviamente, come è nostra usanza, gli scatti migliori comporranno la mostra fotografica che verrà realizzata in autunno.

Il concorso è aperto a tutti. Ogni partecipante potrà competere con un massimo di 6 foto scattate durante la processione di Venerdì 19 e Sabato 20 aprile. Ogni foto parteciperà a due selezioni, una per la categoria a giudizio di una “Giuria” interna al ceto, l’altra selezione verrà effettuata dall’1 al 31 maggio su “Social” in base al numero di “Mi Piace” ricevuti. La partecipazione al Concorso è gratuita e le foto riguarderanno LA PROCESSIONE DEI MISTERI 2022 e nello specifico il Gruppo Sacro La Sentenza a cura del ceto dei Macellai.

Ogni concorrente dovrà inviare le foto all’indirizzo email: gruppolasentenza.trapani@gmail.com entro il 30 aprile 2020 alle ore 12.

I primi tre classificati della categoria “Giuria” saranno premiati con una “Ciaccola” che è stata usata durante la Processione.

Per saperne di più basta collegarsi al sito www.lasentenzatrapani.it o sui social @lasentenza.trapani.