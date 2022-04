Pallamano: il Giovinetto Petrosino espugna Girgenti, la salvezza c’è

Dopo la vittoria in casa contro Atellana Aversa, prosegue il momento favorevole della Puleo Il Giovinetto Petrosino, con una bellissima affermazione sul campo del Girgenti, nel Campionato di A2 di Pallamano.

Lo Cicero e compagni, forti anche del rientro di Lucido, dopo aver scontato la squalifica, arrivano ad Enna, campo del Girgenti, con maggiore convinzione dei propri mezzi, ma soprattutto con un ottimo stato di forma dell’intera compagine; peraltro le defezioni importanti per motivi di lavoro di Ponticelli e Mannone, vengono compensate dal ritorno di Armato e da una schiera di giovanissimi ormai pronti per affrontare il campionato di A2.

Dopo un lento avvio della partita con l’ex Girgenti Pace che detta i tempi in campo, e una difesa che deve registrarsi, Leo Pantaleo e compagni cominciano a prendere il largo, grazie ancora alle vere prodezze di Giovanni Marino in porta e i goals in contropiede di Lo Cicero e Adamo; poi si registra meglio sia l’attacco che la difesa e si arriva fino al 10-17, per poi terminare la prima frazione sul 12-17.

Nel secondo tempo gli agrigentini reagiscono e riescono a ridurre le distanze fini al 18-22, poi con l’ingresso in campo di De Vita, in certi momenti, quasi immarcabile con i suoi attacchi, i petrosileni allungano il passo e allargano il vantaggio fino al 22-36 ad 8’ dal termine, per poi controllare la partita con il riavvicinamento del Girgenti fino al 29-38 finale.

Una partita condotta con maturità che non ha visto momenti di eccessivi cali di concentrazione, con protagonisti indiscussi Marino e De Vita, ma con una buonissima prestazione corale di tutto l’organico, dalla regia di Pace, Pantaleo e Debernadinis, gli ottimi spunti dei cecchini Lo Cicero e Adamo, ma anche un’ottima prestazione di Mistretta, Lucido e Armato.

La salvezza matematica è raggiunta, ci si stacca di 3 punti anche dall’H.C. Mascalucia e la Puleo tallona il Girgenti a un punto e l’Atellana a due punti.

Tre partite alla fine del campionato, mentre la Puleo dovrà disputare altre due partite infrasettimanale contro H.C. Mascalucia e Benevento.

La prima delle due partite di recupero, rinviate per Covid, sarà recuperata già subito, martedì 12 aprile alle ore 20.00 presso il Palasport di Petrosino, poi la sosta pasquale, il ritorno in campo ancora in casa contro Palermo Pallamano, l’ultima trasferta a Ragusa, il recupero del Benevento il 4 maggio, per terminare il campionato ancora in casa contro Aetna Mascalucia.

Occasione ghiotta ora per provare a racimolare quanti più punti possibili per provare a raggiungere il centro classifica.