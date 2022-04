Via Istria: dopo la pulizia straordinaria, ritorna a riempirsi di spazzatura

“Marsala, vasta operazione di pulizia e decespugliamento in via Istria”. E’ quello che aveva annunciato ( e messo in opera) il comune di Marsala appena dieci giorni fa.

Evidentemente la strategia delle pulizia periodica non sortisce i suoi frutti. Del resto chi ha deciso di non differenziare non si occupa molto dell’impegno che ci può mettere l’amministrazione.

Sta di fatto che già da alcuni giorni, come ci segnalano con messaggi e con foto, diversi nostri lettori, il popoloso quartiere di via Istria si va riempiendo di spazzatura di ogni genere.

A sentire alcuni, sono i vicini delle palazzine che buttano ovunque i rifiuti. Altri invece sostengono di avere visto conducenti scendere dalle vetture che evidentemente provengono da altre zone e depositare sacchetti e quant’altro.