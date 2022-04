Alcamo alla Bit di Milano per un “viaggio fra Cielo e Doc”

Il Comune di Alcamo sarà presente, con un proprio stand, alla BIT di Milano, la Fiera Internazionale del Turismo che quest’anno si svolge dal 10 al 12 aprile.

In particolare, lunedì 11 aprile alle ore 10:30, presso lo stand dedicato ad Alcamo ci sarà il talk show dal titolo “The Street of Love, Alcamo, un viaggio fra Cielo e Doc” per parlare di Alcamo, vino, turismo, bellezze storico-paesaggistiche, nuove opportunità professionali legate alla sostenibilità agroalimentare e tanto altro ancora.

“Abbiamo scelto di partecipare alla BIT che rappresenta un’opportunità importante nel panorama della promozione turistica, stiamo lavorando per rilanciare la nostra Città ed inserirla in tutti i circuiti turistici che devono essere considerati leve promozionali del territorio – dichiara il sindaco Domenico Surdi -. E subito dopo la BIT, il 12 Aprile, saremo a Verona per la 54°edizione del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e distillati. Il nostro vino merita di essere conosciuto nel grande salone espositivo veronese per raggiungere i più importanti mercati dedicati alla cultura enologica”.