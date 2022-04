Fastweb store arriva a Marsala!

[ PUBBLIREDAZIONALE] Non dovrai aspettare molto per rivolgerti presso il tuo store Fastweb a Marsala in via Roma 9!

Vi è mai successo di guardare un video online, su YouTube, per esempio, e vederlo bloccarsi in attesa che venga caricato il pezzo successivo?

Oppure incontrare problemi nella qualità delle videochiamate effettuate via computer? O ancora di dover attendere parecchi minuti, se non ore, che un programma, un’applicazione o un video acquistati online vengano scaricati interamente sul vostro device?

Se avete mai sperimentato uno o più di questi problemi sappiate che essi dipendono essenzialmente dalla velocità e dalla latenza della vostra linea di connessione Internet!

Grazie agli investimenti sul territorio, Fastweb risponde alla crescente domanda di connettività a banda larga del mercato, permettendo ad una sempre maggiore porzione della popolazione italiana di connettersi in rete con massimi livelli di affidabilità.

Fastweb ha scelto Marsala per la crescita digitale del paese e dei suoi cittadini

Ciò per connettere le vostre case e le vostre aziende al futuro, per garantire dei migliori servizi. Fastweb giunge a Marsala per creare una relazione con i clienti che sia trasparente, vicina e semplice.

Le nostre offerte hanno un prezzo tutto incluso, senza costi nascosti e senza vincoli di durata, con la libertà di cambiare idea. Potrai finalmente avere la possibilità di rivolgerti al tuo Store Fastweb e scegliere di usufruire delle promozioni Fastweb che più si avvicinano alle tue necessità. Non sarà più necessario affidarti ad operatori online bensì potrai rivolgerti agli addetti vendita, presenti in store, per qualsiasi supporto ed informazione.

La migliore tecnologia sta per arrivare nel tuo comune assecondando i tuoi bisogni e le tue esigenze, garantendoti le ultimissime tecnologie, un’assistenza continua e velocità di attivazione dei servizi. Con l’apertura di questo Store Fastweb si impegna a mettere al centro gli abitanti di Marsala per supportare tutti a far parte del futuro, ridisegnato dalla trasformazione digitale in corso.

Ti aspettiamo presso lo Store Fastweb di Marsala in Via Roma 9, insieme connettiamo il futuro!