Covid 6 aprile, lieve calo dei contagi in Italia e Sicilia. Stabile il tasso di positività

Lieve flessione degli attuali positivi in Italia. In base all’ultimo report diffuso dal Ministero della Salute sono 1.274.286, alla luce dei 150 decessi delle ultime 24 ore, dei 69.837 guariti e dei 69.278 nuovi contagiati. Il tasso di positività rimane invariato al 15%. In leggero calo anche i ricoveri in terapia intensiva (complessivamente 466, 5 in meno rispetto a ieri).

Le regioni con più casi giornalieri sono Lombardia (+9.094), Lazio (7.782) e Campania (7.277).

In Sicilia i contagi conteggiati per la giornata odierna sono 4.566, di cui 611 riferibili a prima del 5 aprile; 8.049 i guariti, mentre i 23 decessi considerati dall’assessorato regionale alla salute ne comprendono anche alcuni avvenuti nei giorni scorsi e, addirittura, uno risalente al 17 gennaio. Complessivamente in calo, comunque, gli attuali positivi nell’isola (183.722), con un tasso di positività pari al 14,8%.

I ricoverati sono 1.057, di cui 56 in terapia intensiva e 1.001 in degenza ordinaria presso i reparti Covid.

Tra le nove province siciliane, soltanto Palermo supera quota mille (1335). Al di sotto di questa soglia Messina (931), Catania (791), Trapani (529), Agrigento (458), Siracusa (451), Ragusa (323), Caltanissetta (262) ed Enna (97).