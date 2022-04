Marsala: addio a Nino “Che Guevara”, storico titolare del tabacchi di via Sibilla

La città di Marsala piange Antonino Pellegrino, da tutti conosciuto come Nino “Che Guevara”, per la sua improvvisa scomparsa. Avrebbe compiuto 70 anni a giugno.

Nonostante fosse in pensione da diversi anni, gestiva la rivendita di tabacchi sulla via Sibilla – altri oggi gestiscono il suo storico locale – e in tanti erano stati suoi clienti affezionatissimi. Probabilmente era malato da tempo. A diffondere la notizia su Facebook, l’ex consigliere comunale Lillo Gesone.

Persona buona e “combattente” proprio come il soprannome che portava, ha dedicato la sua vita al lavoro, alla militanza politica e alla passione per il rivoluzionario argentino, sostenendo anche il partito comunista. Ha fondato e presieduto anche l’associazione “Italia-Cuba” per gli scambi culturali tra i due Paesi.

Qualche anno fa la passione per il Sudamerica e la sua lingua lo hanno portato tra l’altro a seguire i corsi dell’Associazione Sancho Panza al Liceo Pascasino.