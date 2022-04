Consulta giovanile di Alcamo, Emanuele Cusumano nuovo presidente

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche della Consulta Giovanile di Alcamo, organo di rappresentanza e raccordo delle realtà giovanili presenti sul territorio comunale. Al ruolo di presidente è stato eletto Emanuele Cusumano; Daniele Provenzano, invece, ricoprirà il ruolo di vicepresidente, e Chiara La Monica, Giuseppe Papania, Massimo Cammarata, Gaia Celeste Russo, e Martina Calandra sono stati eletti come componenti del direttivo. Infine, il ruolo di segretaria è stato affidato, su nomina da parte del Presidente, alla stessa Martina Calandra.

“La Consulta Giovanile è un importante strumento nelle mani dei giovani alcamesi: quest’ultimo offre la possibilità di avere un canale di comunicazione diretto con l’Amministrazione Comunale, al fine di portare le istanze e le necessità che premono maggiormente alla fascia più giovane della popolazione. L’organizzazione di eventi ludici e culturali e l’attivismo sul piano delle politiche giovanili, sono solo una parte della risorsa che la Consulta rappresenta: essa è infatti un vero e proprio mezzo di crescita personale”, afferma il neoeletto presidente Emanuele Cusumano. Prosegue il vicepresidente Daniele Provenzano: “Sono onorato di aver preso parte a questo progetto, di essere stato eletto e di avere questa occasione, da quando è stata fondata la consulta si è sempre spesa per essere un ambiente di accoglienza, formazione, dibattito e unione per i giovani alcamesi. La mia stessa formazione personale è dipesa da questo ambiente, sono speranzoso che l’ambiente possa solo crescere e fare da fronte di aggregazione per tutti i giovani volenterosi alcamesi che vogliono mettersi in gioco”.