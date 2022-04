Marsala: incendio di rifiuti in contrada Berbaro tra i canneti

Un incendio si è sviluppato questa sera in contrada Berbaro, intorno alle 21, nei pressi del Lungomare Mediterraneo ancora interessato dai lavori al litorale.

Nella strada che dalla via Vecchia Mazara procede in direzione mare, dove si trovano alcuni villaggi, alcuni sacchi neri pieni di spazzatura non differenziata correttamente e abbandonati, hanno preso fuoco tra i canneti di un terreno, ai bordi della strada.

Il fuoco ha invaso l’area, procedendo verso le abitazioni. Alcuni residenti della zona, passando, hanno appurato le fiamme e chiamato subito i Vigili del Fuoco.

Il rischio era elevato: i sacchi di immondizia erano diversi, creando una mini-discarica e le canne stavano per essere travolte dalle fiamme, considerando anche il forte vento e il maltempo di queste ore la situazione, se non fermata in tempo, avrebbe potuto degenerare.

Non si conosce ancora la causa dell’incendio ma non si esclude nessuna ipotesi.