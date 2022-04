Stati Generali Export, il Comune di Marsala premia l’Alberghiero

“È stata l’occasione per rivedersi e complimentarsi con ciascuno di loro, studenti e professori, per la professionalità e la serietà con le quali hanno accolto gli ospiti degli Stati Generali dell’Export. Il servizio offerto è stato eccellente e, per questo, ho rinnovato il mio plauso al dirigente Domenico Pocorobba che è alla guida di un Istituto così importante per il nostro territorio”.

Le parole del sindaco Massimo Grillo rappresentano il sentito ringraziamento dell’Amministrazione comunale per l’Alberghiero “Abele Damiani” di Marsala che lo scorso settembre, in occasione degli Stati generali dell’Export, ha collaborato nell’accogliere gli ospiti che hanno partecipato al Forum svoltosi al Teatro Impero, con momenti di degustazione a Palazzo Fici.

Qui, gli studenti guidati dai docenti Francesco Grisafi, Antonio Somellini e Alfonso Pollari hanno svolto un eccellente servizio enogastronomico, riscuotendo gli apprezzamenti di tutti.