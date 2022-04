Pallamano serie B: Th Alcamo contro Cus Palermo per l’ultima giornata

Th Alcamo nell’ultima giornata della stagione regolare, giocherà contro il Cus Palermo in casa, terza in classifica nel Campionato di Pallamano Serie B Drago.

Partita importante per la Th Alcamo che vincendo conserverebbe il primo posto che dà la possibilità di affrontare sia nella prima serie di semifinale che in quella della finale di giocare due delle tre gare in casa. Se pur ormai in formazione largamente rimaneggiata, la Th Alcamo farà di tutto per centrare l’obiettivo prefissato ad inizio stagione, a partire dal match con il Cus Palermo, con la dirigenza che spera di avere il pubblico delle grandi occasioni per una partita che come da tradizione non dovrebbe mancare di offrire spettacolo.

“Siamo molto concentrati e ci stiamo allenando molto bene in questo periodo – dichiara il giovane Dattolo – siamo pronti ad affrontare un avversario che conosciamo bene e che che dobbiamo battere per conservare il primo posto in classifica”, ha concluso il 18enne centrale alcamese.

Si gioca domani, sabato 2 aprile alle ore 18.30, arbitri Cardaci e Tillaro.