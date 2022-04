Marsala: insegna di divieto di sosta divelta e abbandonata in pieno centro

“Premetto che non è certamente dovuto al maltempo degli ultimi giorni”, inizia così una e-mail che ci ha inviato un nostro lettore, “…da almeno una decina di giorni in piazza Castello a due passi dalla statua commemorativa di San Giovanni Bosco, un’ insegna grande di divieto di sosta e zona rimozione, è stata letteralmente divelta e si trova adagiata per terra sul marciapiede“.

Il lettore ci racconta di avere più volte telefonato ai vigili urbani che, a secondo di chi ha risposto hanno promesso interessamenti oppure la loro non competenza rispetto a quanto segnalato.

“Forse qualcuno che vista l’impossibilità di trovare parcheggio per la propria autovettura – conclude in modo ironico chi ci ha segnalato la vicenda -, ha pensato bene di rimuovere il divieto così da utilizzare la sosta senza incappare in alcun tipo di sanzioni”.