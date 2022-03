Violento incidente frontale sul Lungomare di Marsala, strada bloccata

Un grave incidente è avvenuto questa sera sul Lungomare Mediterraneo di Marsala. Due auto si sono scontrate in maniera violenta nel tratto a doppio senso che precede l’interruzione per i lavori di manutenzione straordinaria della litoranea che conduce alla zona dei lidi. L’impatto è avvenuto nei pressi dei due depositi di un’azienda marsalese, attiva nel settore dei carburanti.

Si tratta di un’Opel Agila, su cui viaggiavano un uomo e una donna, e una Lancia Ypsilon, su cui viaggiava una donna. Entrambe le vetture sono rimaste semidistrutte. Sul posto, per rilevare l’incidente e regolare il traffico, bloccato all’altezza di un ristorante del posto, la Polizia Municipale di Marsala. E’ intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Calatafimi (non si è comunque resa necessaria l’estrazione di nessuno dei soggetti coinvolti dalle lamiere, come inizialmente ipotizzato).

Due ambulanze del 118 sono intervenute per trasportare d’urgenza le persone a bordo dei mezzi presso l’ospedale. Dalle prime informazioni, pare che nessuno dei tre soggetti coinvolti sia in pericolo di vita.