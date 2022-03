La Marsala Gym Lab da Messina porta a casa oro e argento

Le giovani esordienti dell’Asd Marsala Gym Lab, domenica scorsa, presso il CUS di Messina, sono scese in campo per la prima prova del Campionato Individuale Silver nelle categorie LA3 ed LB.

Prestazioni di rilievo per le atlete che rientrano dalla competizione con l’oro della saccense Cecilia Amato (Junior 3 – cat. LB) e l’argento di Luana Errera (Junior 3 – cat. LA3). Le GymLabine marsalesi LA3, accompagnate dalla tecnica societaria Simona Galfano, Viviene Gerardi (2011) e Diana Siragusa (2011) si piazzano rispettivamente in 4ª e in 15ª posizione. Maria Lombardo (2010) si aggiudica la sesta posizione mentre Greta Pulizzi (2009) e Giorgia Pugliese (2008) si collocano in quinta posizione.

“Bella prestazione per le nostre giovani ginnaste. Abbiamo iniziato alle 10 con un bellissimo oro di Cecilia e abbiamo concluso la competizione alle 20 con l’argento di Luana. Una gara lunga e stancante ma ben tenuta – afferma la coach Gilda Tortorici -. Posso ritenermi piuttosto soddisfatta del lavoro fatto fin qui; le mie bimbe hanno dimostrato maggiore consapevolezza e più determinazione. Torniamo in palestra per proseguire la preparazione in vista della seconda prova del 1° maggio”.