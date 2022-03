Egadi: una selezione pubblica per formare agenti di Polizia Municipale

L’amministrazione del Comune di Favignana – Isole Egadi ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di 10 agenti istruttori di Polizia Municipale (categoria giuridica C ed economica C1), da assumere a tempo parziale e determinato per esigenze stagionali presso il Comando di Polizia Municipale locale.

Il periodo di assunzione sarà dall’1 giugno al 30 settembre 2022 per 25 ore settimanali e l’utilizzo degli agenti sarà determinato in base alla necessità di carattere stagionale, attingendo alla graduatoria che sarà redatta dopo una prova orale dei candidati ammessi il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet del Comune ed avrà valore di notifica per la convocazione. I vincitori saranno convocati secondo le esigenze stagionali ed assumeranno servizio previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dopo una visita medica al fine di accertare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.

Il bando è pubblicato integralmente nell’albo pretorio online del Comune e sarà pubblicato sulla G.U.R.S. Concorsi. Le candidature dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto di avviso sulla G.U.R.S. Concorsi a mezzo raccomandata o pec.