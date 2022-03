L’imprenditore Andrea Bulgarella domani sarà sentito dalla Commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario

Sarà sentito domani presso la Commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario l’imprenditore trapanese Andrea Bulgarella.

A darne notizia il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo. “In tutti questi anni – afferma il parlamentare trapanese – Bulgarella è stato vittima incolpevole del sistema bancario che gli ha impedito di proseguire la propria attività. Nonostante tutte le accuse a suo carico siano decadute con due archiviazioni, è rimasta una generale interdizione nei confronti del sistema bancario che gli ha di fatto impedito le più elementari operazioni bancarie, come l’apertura di un conto corrente o l’incasso dei pagamenti limitando il libero esercizio dell’attività economica, diritto garantito anche dalla nostra Costituzione.

Una volta a conoscenza di questa assurda situazione, mi sono immediatamente attivato portando il caso all’attenzione della Presidente della Commissione inchiesta banche, Carla Ruocco. Dopo qualche settimana, a seguito dei necessari accertamenti delle autorità, la situazione si è sbloccata e Bulgarella è stato formalmente invitato in audizione dinanzi alla Commissione in modo da potere esporre le sue ragioni. Sarà compito poi della Commissione – acquisite tutte le informazioni – porre in essere ogni attività volta a rimuovere questo ingiusto pregiudizio nei confronti dell’imprenditore trapanese” .