Trapani, grave guasto all’illuminazione pubblica. Tre giorni di buio in diverse strade

Il comune di Trapani informa i cittadini che a causa di un grave guasto, che necessita di lavori di manutenzione che non termineranno prima di mercoledì prossimo, gli impianti della pubblica illuminazione delle vie Pitrè (una lampada), via Petrarca, via Monti, via D’Annunzio, via G. Serpotta, via Capuana e via Novelli (a lampade alterne), via G.Reta, via A. Da Messina, via Del Bosco e via Verne rimarranno spenti nei prossimi 3 giorni.

Si invita la cittadinanza alla massima prudenza nelle ore serali, nell’attesa della riparazione del guasto.