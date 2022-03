Campionato Ginnastica: 8 medaglie per la Diavoli Rossi Marsala

A Capo D’Orlando (ME) si è svolta la prima prova del Campionato Regionale Individuale Silver di ginnastica artistica femminile. La Polisportiva Diavoli Rossi Marsala ha schierato 10 ginnaste e conquistato 5 ori, 2 argenti e 1 bronzo, nonostante l’assenza dei tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo bloccati in casa dal Covid-19. Ed è grazie alla coach Gabriella Grispo che le ginnaste sono potute scendere in campo.

Questi i risultati ottenuti: 1ª classificata nel livello LC categoria A2, Quyet Cerami, 1ª nel livello LC categoria Senior 2, Giorgia Barraco, 1ª nel livello LC3 categoria Junior 1, Xia Cerami, 1ª nel livello LD categoria A3, Martina Amodeo, 1ª nel Livello LE3 Categoria Junior 3, Maria Barraco; 2ª classificata nel livello LC categoria A3, Sofia Genovese, 2ª nel livello LC categoria Junior 2, Chiara Amodeo; 3° posto nel livello LC categoria Junior 1 per Miriam Venezia. Infine, nella categoria LC Junior 2, Giada Maltese è giunta al 5° posto e Martina Marchetti, è 7ª nel livello LC categoria A4. Prossimo impegno per le atlete lilybetano, domenica 27 marzo a Messina per la prima prova del Campionato Regionale Individuale.