Marsala: i ratti si aggirano in centro tra i tombini maleodoranti

Si è svolta nei giorni scorsi, a Marsala, la disinfestazione, ma questo non ha fermato i topi. In pieno centro storico, alcuni titolari di attività commerciali e diversi passanti, hanno avvistato grossi ratti che si aggiravano ai bordi del marciapiede.

Tanto che, diversi negozi e bar hanno chiuso, per timore che i ratti entrassero, le porte all’ingresso.

Ad ‘attrarli’, sicuramente le fognature e quindi i tombini che ultimamente nel centro di Marsala, anche quello urbano, emanano cattivi odori tali da disturbare anche le auto parcheggiate nei pressi dei tombini stessi, riempiendo l’aria all’interno dei mezzi di odori nauseabondi.

Evidentemente non basta una disinfestazione per cacciare via blatte e topi, ma occorre una pulizia delle fognature più massiccia in Città.