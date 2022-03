Ad Alcamo si presenta Co.Art il progetto per i giovani

Si terrà il prossimo 23 marzo alle ore 9.30, presso l’Auditorium della Cittadella dei Giovani di via Ugo Foscolo ad Alcamo, la conferenza stampa di presentazione del Progetto Co.Art e la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa a supporto delle attività connesse all’ACLAB (Atelier creativo per l’incubatore d’impresa che nascerà presso la cittadella dei giovani).

Interverranno le associazioni di categoria, i centri di ricerca, l’università, le organizzazioni del terzo settore, le fondazioni e gli enti pubblici che hanno aderito al Protocollo d’intesa e che svolgeranno un ruolo di supporto all’Ente Comune di Alcamo per lo svolgimento delle attività dell’ACLAB “Co.Art”.

“Siamo contenti di poter presentare alla stampa il Co. Art e quanto finora abbiamo fatto per avviare i primi step del progetto fra cui pubblicare un avviso rivolto a giovani, donne, aspiranti artigiani, pmi e artigiani per la selezione di n° 40 idee progettuali innovative da coinvolgere in un percorso di formazione imprenditoriale, coaching e di incubazione di impresa. Il percorso ha la durata di 180 ora da svolgersi in un periodo massimo di 6 mesi”, dichiarano congiuntamente il sindaco Domenico Surdi e l’assessore ai progetti di innovazione Gaspare Benenati.

Il Co.Art è stato finanziato dal programma ENI Italia Tunisia 2014-2020 per intervenire nel settore artigianale, migliorandone le fasi di produzione e commercializzazione attraverso processi di innovazione. In particolare si attiveranno corsi di formazione, orientamento e supporto per artigiani, futuri artigiani, studenti delle scuole superiori e dell’università, per sviluppare capacità imprenditoriali attraverso l’innovazione tecnologica ed offrire un servizio di informazione per nuove imprese artigianali, attraverso la valorizzazione di idee progettuali innovative.

Ad oggi questi sono i numeri del Co.Art: 40 idee creative che saranno avviate in un percorso di incubazione presso gli atelier creativi (Alcamo, Palermo, Bezerte, Nabeul Gabes), 20 workshop tematici sui temi dell’imprenditoria, e-commerce, comunicazione e marketing, utilizzo tecnologia innovative ecc., 4 infoPoint nelle sedi dei partner di progetto (Alcamo – Cittadella dei Giovani; Palermo Sede Consorzio Arca), 2 scambi culturali e commerciali che avverranno attraverso la partecipazione a eventi pubblici di importanza internazionale in Sicilia; ad esempio si prevede la partecipazione al Cous Cous Fest.