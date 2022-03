Covid 20 marzo: in Italia +60.415 casi, in Sicilia +4.777

Sono 60.415 i positivi di oggi al Coronavirus, con 93 decessi (totale da inizio pandemia di 157.785) e 36.166 guariti (totale 12.531.134). I tamponi effettuati sono 370.466 e il tasso di positività è del 16,3%.

I ricoveri nei reparti ordinari sono 8.430 dove si registra un aumento (+111), mentre in Intensiva si registrano 467 ricoveri (-4).

Gli attuali positivi in totale sono 1.172.824, con un incremento di +25.305 casi.

In Sicilia invece, sono 4.777 i positivi al Covid di oggi, con 12 decessi (totale 9.860) e 2.225 guariti (totale 659.048). La Regione Sicilia comunica sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 1156 sono relativi a giorni precedenti al 19/03/22 (di cui n. 1032 del 18/03/22) e che tra i deceduti comunicati in data odierna N. 2 sono relativi al 19/03/2022 – N. 6 al 18/03/2022 – N. 3 al 28/01/2022 – N. 1 al 22/01/2022 .

Gli attuali positivi nell’isola sono 236.862 con un ulteriore incremento.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +30.537 (si contano anche quelli rapidi). L’incidenza dei casi si attesta al 15,64%.

Degli attuali positivi, 878 (+26) pazienti sono ricoverati con sintomi, 60 persone sono in terapia intensiva (+2).