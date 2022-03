Nubifragio a Campobello, dalla Regione nuovi moduli per segnalare i danni

Il sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione, rende noto che i cittadini e le attività economiche e produttive che hanno subito ingenti danni a causa dei violenti nubifragi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2021, dovranno segnalarlo al Comune o riformulare e trasmettere le istanze di segnalazione dei danni già inviate, compilando le apposite schede pubblicate sul sito istituzionale del Comune e consegnandole brevi manu all’ufficio di protocollo del Comune, sito in via Mare n. 2, o trasmettendole via pec, all’indirizzo protocollo.campobellodimazara@pec.it, entro le ore 14 del giorno 23/03/2022.

Il Dipartimento Regionale per la Protezione Civile, che sta procedendo alla predisposizione del Piano degli interventi urgenti previsti con Ocdpc n. 853 del 24 gennaio 2022, si avvarrà infatti di apposite schede di ricognizione che sono state recentemente trasmesse ai comuni interessati per la deliberazione dello stato di emergenza.

Sarà cura dell’Amministrazione comunale provvedere alla validazione, previa verifica della sussistenza del nesso di casualità con gli eventi e della completa e corretta compilazione delle stesse, provvedendo inoltre a trasmettere tali schede al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Per ulteriori informazioni, consultare l’avviso integrale al seguente link: https://comune.campobellodimazara.tp.it/?p=3366.