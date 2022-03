Due argento per la Gym Lab Marsala ai Regionali Silver

A Capo d’Orlando seconda prova del Campionato Regionale a squadre Silver di ginnastica artistica femminile, anche per l’ASD Marsala Gym Lab. La società ha gareggiato con una squadra Junior/Senior formata da Clara Angi, Erica Lamia, Sofia Parisi e Valentina Sparta (Martina Casano era assente per infortunio) ed una squadra Allieve formata da Alessia Bernardone, Miriam Cusenza e Viola Nizza.

Le ginnaste lilybetane hanno onorato la maglia piazzandosi al secondo posto delle rispettive categorie. “Siamo sempre molto orgogliose delle nostre ginnaste a prescindere dal risultato di gara. Sebbene è una competizione, vincere non è ciò che più conta. Essere Campioni è il nostro obiettivo e sappiamo che per diventarlo non bastano le medaglie. Lavoriamo in questa direzione e siamo fiere dei valori che coltivano le nostre ginnaste. Per noi esserci in un periodo così difficile è già un successo inoltre riuscire a piazzarsi così bene è segno che le squadre sono solide e compatte. Facciamo tesoro di queste emozionanti esperienze, cogliamo il bello e cerchiamo di redimerne le brutture”, affermano le allenatrici Gym Lab. Il prossimo appuntamento sarà il 20 marzo con la prima prova del Campionato Regionale Individuale Silver.