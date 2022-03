Aiuti all’Ucraina, da Marsala disponibili posti letto e alloggi ai profughi

Il sindaco Massimo Grillo ha già comunicato al Prefetto che il Comune di Marsala mette a disposizione posti letto e alloggi per accogliere – ove ve ne fosse la necessità – anche interi nuclei familiari provenienti dall’Ucraina.

“Marsala, città per la Pace, farà concretamente la sua parte per aiutare e accogliere i profughi ucraini – ribadisce il sindaco Grillo -. I marsalesi si stanno mobilitando in aiuto del popolo ucraino e sono in tanti – associazioni, consiglieri comunali e singoli cittadini – che si stanno rendendo disponibili per collaborare all’accoglienza delle popolazioni sfollate. Noi, come Amministrazione, saremo in testa e al fianco di quanti vorranno contribuire”.

Il primo cittadino lilybetano lo aveva peraltro annunciato nella riunione del Coordinamento locale per la Pace costituitosi in vista del conflitto tra Russia ed Ucraina.