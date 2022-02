Covid 24 febbraio: in Italia e in Sicilia più guariti e meno ricoveri

Sono 46.169 i nuovi contagi al Coronavirus oggi in Italia, con 249 decessi (totale da inizio pandemia di 154.013) e 69.439 guariti (totale 11.298.010). I tamponi effettuati sono 484.530 e il tasso di positività è del 9,5%, in calo rispetto a ieri quando era del 10,2%.

I ricoveri ordinari sono 12.125 (-402), mentre quelli in Intensiva 839 (-47) con 56 ingressi giornalieri.

Gli attuali positivi in totale nel paese sono 1.199.228, con una decrescita ulteriore di -22.195 casi.

In calo i casi anche in Sicilia: sono 4.776 oggi, con 31 decessi (totale 9.379) e guariti in crescita rispetto ai contagiati, 7.182 in 24 ore (totale 530.734). La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 156 sono relativi a giorni precedenti al 20/02/22 (di cui n. 18 del 19/02/22 – n. 11 del 18/02/22) e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 8 IL 22/02/2022 – N. 15 IL 21/02/2022 – N. 4 IL 20/02/2022 – N. 3 IL 19/02/2022 – N. 1 IL 18/02/2022 – N. 1 IL 17/02/2022 – N. 1 IL 15/02/2022 – N. 1 IL 06/02/2022 – N. 1 IL 03/02/2022 – N. 1 IL 30/01/2022 – N. 1 IL 28/01/2022 – N. 1 IL 09/10/2021.

Gli attuali positivi complessivamente sull’isola sono 230.774, con una decrescita di -1.104 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +37.204 (si contano anche quelli rapidi).

Degli attuali positivi, 1.134 (–31) pazienti sono ricoverati con sintomi, 81 persone sono in terapia intensiva (-4).