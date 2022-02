Noi Marsalesi e Centrali per la Sicilia: “Rivendichiamo libertà. Soluzioni a crisi VIA”

I movimenti politici “Noi Marsalesi” e “Centrali per la Sicilia” esprimono il proprio apprezzamento per l’azione amministrativa svolta dalla ormai ex assessora Antonella Coppola, con delega alla pubblica istruzione e attività culturali, che si è dimessa nei giorni scorsi dopo il dibattito politico in occasione del Consiglio Comunale del 3 febbraio ultimo scorso, con l’intervento in Aula del sindaco Massimo Grillo.

“L’onorevole Stefano Pellegrino ed i movimenti apprezzano il lavoro svolto ed avviato in maniera encomiabile dalla preside Coppola per la comunità marsalese – affermano in una nota i due movimenti politici cittadini -. Purtroppo, non è stato possibile portarlo a conclusione perché il senso di responsabilità dell’assessore ha prevalso sulle logiche che, generalmente, caratterizzano e condizionano comportamenti ed eventi nella politica. Risulta evidente dal dibattito consiliare che lo scollamento politico con il gruppo consiliare “Noi Marsalesi-Centrali per la Sicilia”, cui l’assessore ha fatto riferimento nel comunicato del 10 febbraio 2022, discende dalla mancata convergenza su alcuni punti strategici per l’amministrazione della città, che, talvolta, hanno visto contrapposizioni istituzionali non sempre comprensibili in un ambiente di maggioranza amministrativa, come il tema controverso di Marsala Schola. Continuando il dialogo con il gruppo consiliare per l’attività politica da perseguire per lo sviluppo economico e sociale della nostra città, Auspichiamo che emerga la volontà comune con le forze di governo della città, in considerazione delle rispettive posizioni politiche, di realizzare gli impegni programmatici assunti con la cittadinanza. Al riguardo, non pare superfluo ricordare che la fase elettorale è ampiamente superata, mentre sarà necessario governare i processi realizzativi che non possono essere attuati senza il pieno coinvolgimento delle forze politiche regionali“.

“Noi Marsalesi” e “Centrali per la Sicilia”, che continuano ad appoggiare il sindaco, rivendicano, così come hanno sempre fatto, la libertà di votare a favore o esprimere il proprio dissenso in Aula.

“Precisiamo che il ‘patto di consultazione’, proposto alle forze moderate dal movimento “Liberi”, è già stato, per i movimenti, il metodo di lavoro sin dalla candidatura del sindaco Grillo. Invece, occorre che vengano indicate soluzioni rispetto alla crisi evidente manifestatasi dopo il rimpasto e le dichiarazioni del movimento Via”.