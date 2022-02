Rubò formaggi e pancetta per fame: assolta 69enne trapanese

Aveva rubato alcuni generi alimentari da un supermercato. Una donna di 69 anni è stata assolta dal giudice del Tribunale di Trapani Francesco Giarrusso, che non ha accolto la richiesta del pm Marta Martinelli, che aveva chiesto una condanna a 4 anni di reclusione. Il procedimento giudiziario scaturisce dalla denuncia degli addetti alla sicurezza del supermercato, che avevano trovato nella sua borsa mozzarella, provola e pancetta, per un valore complessivo di circa 10 euro. L’imputata non era in aula, a seguire l’udienza. Era presente la figlia. Il giudice, alla fine, ha accolto la tesi dell’avvocato Josemaria Ingrassia.

Nella sua arringa difensiva, il legale ha chiesto l’assoluzione, affermando che la sua assistita, con la fedina penale “immacolata” aveva rubato non perché fosse abituata a compiere furti ma solo per fame.