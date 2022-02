Trapani: nuovi voucher in pagamento per gli affidatari dei cani randagi

A partire dal giorno 24/02/2022 nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 sono in distribuzione i voucher del 2° semestre 2021 agli affidatari dei cani randagi del Comune di Trapani.

Considerata l’emergenza covid-19 gli aventi diritto – previo appuntamento telefonico al n. 0923-877050 – potranno ritirare i voucher recandosi negli uffici del Servizio difesa animali siti in via Libica n.12, muniti di green pass e dispositivi di protezione individuale, come previsto dalla normativa.