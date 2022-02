Elezioni Erice, VIA sostiene il candidato sindaco Piero Spina

Il Movimento VIA ad Erice sosterrà la candidatura a sindaco di Piero Spina, volto giovane, un professionista competente che conosce bene la macchina amministrativa.

“La candidatura dell’avvocato Piero Spina è autorevole e raggruppa partiti e forze civiche che scommettono lealmente sul progetto – si legge nella nota -. La prospettiva e la visione ci sono, così come il coraggio, dall’altra parte abbiamo visto solo dei pregiudizi, dei personalismi che hanno portato alla frammentazione della coalizione originaria perché troppo proiettati alla competizione regionale. Nel ribadire l’appoggio alla candidatura a sindaco di Piero Spina, ricordiamo che prima di aver lavorato su un nome abbiamo lavorato sul programma e che le battaglie elettorali si fondano sulla lealtà verso il territorio e mai su egoismi che vedono in campo soggetti per competizioni future”.