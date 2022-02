Carmelo Pipitone torna in tour… a Marsala il 30 aprile

“Non che in questo periodo io mi sia annoiato, ma chi mi conosce bene sa che buona parte della mia vita l’ho spesa girando l’Italia, cercando di suonare il più possibile e ovunque”. E’ la premessa con cui il chitarrista petrosileno Carmelo Pipitone annuncia – dopo lo stop causato dalla pandemia – il ritorno dal vivo.

“Segreto Pubblico Tour”, che prende il nome dall’ultimo album solista del musicista ex Marta sui Tubi, membro anche di progetto come O.r.k. e Dunk, riparte il 10 marzo dal Sud, da Napoli, per poi attraversare l’Italia risalendo fino a Milano per approdare infine in Sicilia in due date: il 29 aprile presso “Perditempo” a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e a Marsala. Qui suonerà, o meglio si esibirà in un evento ancora tutto da svelare (a breve), che si terrà il 30 aprile al Teatro Impero.

Tante sorprese quindi nei prossimi mesi: “Rimettermi continuamente in discussione è per me, oltre che stimolante, anche uno stile di vita, non avendo mai considerato un eventuale piano B”, dice infine Pipitone. Una delle sue città natie, lo attende a braccia aperte.