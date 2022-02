Vauro presenta il libro su Emergency e Afghanistan a Erice e Trapani

Si terrà giovedì 17 febbraio il quinto appuntamento del corso “Libriamoci”, rassegna di Incontro con l’Autore organizzata dall’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’ di Erice in collaborazione con la Libreria Galli Salve – Ubik Erice. Ospite della giornata – dedicata agli studenti di mattina, e al pubblico di lettori nel pomeriggio – sarà Vauro Senesi, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo ‘La regina di Kabul. Storie dall’Afghanistan di Emergency’.

L’incontro mattutino si terrà alle ore 11.30 a Palazzo Sales, a Erice Vetta, e quello pomeridiano alla Sala Perrera a Trapani, alle ore 18. Vauro, giornalista e vignettista toscano, tra i più noti in Italia per la satira politica, già collaboratore del Fatto Quotidiano e delle trasmissioni tv Annozero e Servizio Pubblico di Michele Santoro, che della ONG è stato anche portavoce dal 2006 al 2009, presenterà un volume che racconta i vent’anni di guerra in Afghanistan attraverso gli occhi dei pazienti degli ospedali della ONG. Un libro che racconta 20 anni di Emergency e di Afghanistan. Ingresso libero con green pass rafforzato.