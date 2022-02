Covid 10 febbraio: contagi in forte calo e molti guariti anche in Sicilia

Ancora in discesa i contagi da Coronavirus in Italia oggi. Sono 75.861 positivi, con 325 decessi (totale da inizio pandemia di 150.221) e 137.221 guariti (totale 9.960.136). I tamponi effettuati sono 683.715 e il tasso di positività sale all’11,1%.

Calano ancora le terapie intensive, sono 1.322 (-28) con 83 ingressi giornalieri e i ricoveri ordinari sono 17.354 (-578 posti).

Scendono a 1.813.274 gli attuali positivi complessivamente, con una decrescita di -61.351 casi.

In Sicilia invece, sono sempre oltre i settemila i contagi, oggi 7.194 con 25 decessi (totale 8.948) ma si contano 8.389 guariti (totale 412.282). La Sicilia riporta che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 327 sono relativi a giorni precedenti al 06/02/22 (di cui n. 32 il 04/02/22 e n. 48 il 05/02/22); inoltre dichiara che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: 09/02/22 (n. 1) – 08/02/22 (n. 11) – 07/02/22 (n. 26)- 06/02/22 (n. 7)- 05/02/22 (n. 5)- 04/02/22 (n. 3)- 31/01/22 (n. 2)- 29/01/22 (n. 1)- 21/01/22 (n. 1).

In tutta l’isola sono 274.873 gli attuali positivi in totale, con una incoraggiante decrescita di -845 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +47.519 (si contano anche quelli rapidi). L’incidenza è al 15,1%.

Degli attuali positivi, 1.350 (-13) pazienti sono ricoverati con sintomi, 115 persone sono in terapia intensiva (/).