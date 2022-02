I lavori al lungomare che collega Marsala ai lidi: si allungano i tempi

Mancano cinque giorni alla data in cui, teoricamente, dovrebbero essere completati i lavori di manutenzione straordinaria del tratto di lungomare che conduce ai lidi della zona sud di Marsala. L’intervento, avviato lo scorso settembre si sarebbe dovuto concludere il 14 febbraio 2022, come si legge nell’apposito cartello, collocato a inizio cantiere. Tuttavia, nemmeno il più ottimista tra gli abitanti marsalesi potrebbe immaginare un effettivo completamento dei lavori nella data prevista (come, del resto, raramente avviene dalle nostre parti).

Com’è noto, la carreggiata è attualmente percorribile in un solo senso di marcia – dai lidi verso il centro – per delimitare la parte esterna, su cui saranno installati nuovi guardrail, come prevede il progetto redatto dal Libero Consorzio Comunale di Trapani per un impegno di spesa di 1,250 milioni di euro. Nelle prime settimane, l’intervento avviato dalla ditta aggiudicataria (la Imprescar di Favara) è stato guardato con una certa curiosità da parte dei passanti e qualcuno ha persino anticipato i tempi, utilizzando la parte transennata come una pista ciclopedonale, nell’auspicio che si possa presto realizzare il progetto di pertinenza comunale, per il quale è previsto un finanziamento da parte dell’Unione Europea.

Le cospicue piogge autunnali hanno naturalmente rallentato i lavori che continuano a procedere con lentezza, nonostante il Libero Consorzio abbia disposto la liquidazione di un anticipo (il 20% dell’importo contrattuale) alla Imprescar. Gli automobilisti in transito, peraltro, hanno notato che da alcuni giorni non c’è più la staccionata di legno che era stata collocata sul margine sinistro della carreggiata, mentre la posidonia ha invaso l’asfalto a causa delle mareggiate, determinando i soliti rischi per la circolazione veicolare con cui i marsalesi sono da tempo abituati a convivere. Conclusi i lavori sul versante ovest della strada, si dovranno iniziare quelli sul versante est, con presumibile inversione del senso di marcia fino alla conclusione dell’intervento. Dopo di che, si dovrà riasfaltare, nella speranza che il meteo sia clemente.

L’aspetto che però desta maggiore preoccupazione sono, appunto, i tempi di completamento dell’opera. La primavera non è molto lontana e tanti lilibetani sono soliti cominciare a frequentare le loro seconde case non appena comincia il bel tempo, per poi trasferirsi in prossimità dell’estate, quando subentreranno anche i turisti e la strada tornerà ad essere molto trafficata.