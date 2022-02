A Trapani contributi per emergenza Covid, già erogati oltre 730 mila euro

Procede l’erogazione dei contributi relativi all’emergenza epidemiologica Covid-19, giusto decreto del Ministero dell’Interno dello scorso 1° aprile 2021, come stabilito dalla Giunta Municipale guidata dal sindaco Tranchida.

Per l’assistenza economica ai più bisognosi sono stati utilizzati quasi 21 mila euro, il contributo affido familiare per l’anno 2021 è stato pari a 45 mila euro, per la Tari 2020 e 2021 sono stati utilizzati 350 mila euro quali beneficio economico ed alimentare mentre per quanto concerne i canoni di locazione IACP di soggetti a basso reddito sono stati impiegati 320 mila euro.

“Oltre 730 mila euro già erogati alle famiglie quali sostegno e beneficio economico per sopperire alla grave crisi pandemica ancora oggi in atto, certificano la bontà delle decisioni prese dalla nostra amministrazione – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore Abbruscato -, condivise anche dalla cittadinanza, specialmente quella più bisognosa. Con noi non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B: ove certificato dagli uffici ed in condizioni di particolare comprovato disagio, il supporto per i canoni di locazione e le spese vive che ogni famiglia si trova a dover sostenere è risultato determinante per evitare disagi e tensioni sociali crescenti”.