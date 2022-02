Pallamano: il Rosolini non scende in campo ad Alcamo: “Nessuna comunicazione”

“Una vergogna, non sappiamo più che dire, lo sport e la Pallamano mortificati” così il presidente della Th Alcamo ha commentato il mancato arrivo ad Alcamo del Rosolini. Era ovviamente tutto pronto per la disputa del match valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie B Drago, ma intorno alle ore 18.00, si è cominciato a temere che c’era qualcosa che non andasse per il giusto verso, inizio del match fissato alle 18.30, nessuna comunicazione di ritardo da parte della squadra ospite, magari per qualche problema durante il viaggio per raggiungere Alcamo“.

Così ha affermato il Team Manager della Th Alcamo che, dopo qualche tentativo a vuoto, è riuscito a mettersi in contatto con un dirigente del Rosolini, che dall’altra parte del telefono risponde che alle ore 14.00 aveva inviato un messaggio al responsabile dell’ufficio attività agonistica della federazione Pallamano, annunciando la rinuncia alla trasferta.

Amarezza, incredulità, rabbia perché nel giro di 15 giorni Alcamo viene danneggiata, campionato Falsato, condizionato, prima il Messina ora il Rosolini, una sola partita ufficiale per la formazione di Benedetto Randes dal 19 Dicembre scorso dopo che è saltata anche la Final Four di Coppa Sicilia prevista per il 9 gennaio scorso causa l’emergenza Covid, con alla vista il big match di domenica prossima con l’Aretusa Siracusa contro un avversario sicuramente molto informa che ha continuato a giocare regolarmente.

La Th Alcamo ha cosi contattato il presidente della società Aretusa chiedendo sportivamente alla luce di quanto successo, di spostare la partita a dopo la final four di Coppa Sicilia prevista per il 19 Febbraio, per dare la possibilità alla squadra alcamese di entrare in ritmo partita, ma lo stesso presidente della società Aretusa ha risposto che non esiste una data alternativa dove eventualmente collocare la partita visti i molteplici impegni del suo sodalizio nei vari campionati a cui partecipa.

“Noi, la federazione, in questo caso il comitato Regionale Figh e il presidente Sandro Pagaria che tanto sta facendo per l’immagine di questo campionato, mortificato da alcune società”, ci aspettiamo ora una forte presa di posizione da parte della stessa federazione, in primis perché il campionato non venga ulteriormente Falsato – dice Gaspare Randes – con la partita con l’Aretusa di domenica prossima che venga rinviata d’ ufficio”, se così non fosse a questo punto potremmo anche non presentarci Domenica prossima a Siracusa per protesta, perché il campionato si può giocare a tavolino, come stanno facendo le società che preferiscono pagare una multa di poche centinaia di euro, risparmiando molto di più non giocando, ma distruggendo per sempre l’immagine del nostro sport come successo ad Alcamo dove per due volte non si è giocato perché è più facile non giocare, evitare 700 km tra andare e tornare, ma calpestando per sempre i principi basilari dello sport”, ha concluso amareggiato il presidente della Th Alcamo.