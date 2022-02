Su Rai 2 in replica domenica Niko Montalto e i musicisti di Carpe Diem

E’ andata in onda lo scorso 4 febbraio, alle ore 00.30, e in replica si potrà rivedere domani, 6 febbraio, alle ore 9 su Rai Due, l’intervista realizzata con il cantautore marsalese Niko Montalto invitato della trasmissione televisiva “O Anche No” condotta da Paola Severini.

Niko Montalto si esibisce nel servizio assieme ai musicisti del Carpe Diem, Gregorio Caimi, Fabio Gandolfo e Gianluca Pantaleo, e nel corso del programma verranno mostrati diversi luoghi di Marsala.

Montalto nel 2004 ha inciso un disco a Napoli con i musicisti di Gigi D’Alessio, partecipando a diversi concorsi canori nazionali. E’ stato uno dei vincitori del Festival di Napoli, ospite diverse volte nei programma tv ‘La Vita in Diretta’ e ‘Festa Italiana’. Già ospite di un’edizione di “Siciliamo”, l’evento organizzato negli anni scorsi a Marsala dalla Camera di Commercio di Trapani, è stato nel cast del programma di “Marsala Città Europea del Vino”: in seguito la sua performance canora è stata apprezzata da Maria Nucatola, talent scout per l’Associazione EmmeErre, che lo ha scritturato per l’importante festival Italian Award Discography, realizzato al Teatro “Biondo” di Palermo con la conduzione di Michele Cucuzza e Giusy Randazzo, che vedeva in giuria Mogol e Claudio Noto.

Lì Niko Montalto ha presentato il brano “Senza Noi”, accompagnato dalla ballerina Deborah Chiaromonte, studentessa dell’IDA Ballet Academy.