L’impegno degli studenti dell’Itet di Marsala sul restauro della chiesa del Collegio

Procedono le attività del PON “Scuola al Centro” realizzato dall’ ITET GARIBALDI secondo la metodologia del Service-learning, unendo la cittadinanza attiva, le azioni solidali e l’impegno in favore della comunità con lo sviluppo di competenze tanto sociali quanto disciplinari. Il team sta monitorando i lavori di restauro della Chiesa del Collegio che diventerà la nuova sede del Museo degli Arazzi Fiamminghi. Dopo l’incontro con gli “Amici del Museo degli Arazzi”, i ragazzi hanno ascoltato l’architetto Luigi Biondo, progettista del nuovo museo.



Quindi il teamdell’ITET ha avuto la possibilità di visitare la struttura e intervistare l’Arciprete Don Marco Renda nel giorno del ritorno degli Arazzi a Marsala. Straordinaria anche l’opportunità di intervistare l’assessore Regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà, il quale ha assunto l’impegno a riaprire il Museo entro il 2022.



“Abbiamo potuto constatare, con grande soddisfazione, che sono iniziati i lavori di ristrutturazione della Chiesa del Collegio. Partire dagli Open Data, conoscere la storia degli Arazzi e seguire l’Iter per la realizzazione del nuovo museo è per noi un importante esperienza di crescita culturale.” -dichiarano i ragazzi del team “Il nostro obbiettivo è anche quello di non far dimenticare alla città l’esistenza di questi gioielli, tenendo alta l’attenzione sulla realizzazione dei lavori e seguendone le fasi”.

“Unire il sapere al saper fare, acquisire importanti soft skills e, al tempo stesso, fornire un servizio alla città in termini di comunicazione e monitoraggio civico è una proposta pedagogica innovativa che consente, al tempo stesso, di migliorare l’apprendimento e di potenziare i valori della cittadinanza attiva.” Hanno affermato le tutor Giovanna Cennamo e Antonella Milazzo, “L’ITET si conferma una scuola all’avanguardia, attenta all’acquisizione di competenze e aperta al territorio e ai suoi bisogni”.