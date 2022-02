Libero Consorzio: approvato il Bilancio di Previsione

Approvato dal Libero Consorzio comunale il Bilancio di previsione 2022-2024 unitamente agli allegati previsti per legge “E’ stato fatto in tempi record – afferma una nota a firma del commissario Straordinario Raimondo Cerami -, nonostante il differimento previsto per legge al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali.

Grazie all’approvazione dello strumento finanziario pluriennale, sarà possibile dare attuazione in tempi brevi agli atti di programmazione dell’Ente, tra cui il Piano triennale delle Opere pubbliche che prevede interventi in materia di viabilità provinciale e di edilizia scolastica attraverso l’utilizzo dei fondi nazionali e regionali, compresi i fondi del PNRR;

il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale che prevede l’assunzione a tempo determinato di personale necessario per l’attuazione dei progetti nel PNRR e la valorizzazione delle professionalità interne all’Ente attraverso l’estensione oraria del personale a tempo parziale fino a 30 ore settimanali per l’intero bacino dei dipendenti stabilizzati con contratto part-time provenienti dal precariato storico;

il Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni che prevede una serie di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente attraverso forme di concessione con altri Enti pubblici e/o Associazioni”.