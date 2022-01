Marsala: Liberi rinnova il coordinamento e indica un assessore a Grillo

L’assemblea di Liberi ha eletto il nuovo coordinamento del movimento. Ne fanno parte (come componenti di diritto) i consiglieri comunali Vito Milazzo e Pietro Cavasino, cui si aggiungono adesso Valentina Piraino, Antonio Parrinello, Manuela Cellura, Sergio Sammartano, Vincenzo Graffagnini, Nicola Grillo, Sergio Bellafiore. Il coordinamento avrà l’onere di dirigere e traghettare il Movimento Politico Liberi fino al Congresso Comunale, che verrà celebrato quando la situazione sanitaria potrà consentirlo. Inoltre, curerà i rapporti politici con il sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale di Marsala, oltre che con i partiti e i movimenti politici.

Nel corso dell’assemblea si è parlato anche della verifica politica di maggioranza: Liberi ha invitato il sindaco Massimo Grillo a continuare gli incontri già in atto presso i singoli partiti e movimenti politici che lo hanno sostenuto in campagna elettorale, in modo da verificare quanti intendano continuare a portare avanti il programma elettorale e sostenere il Sindaco e la Giunta nell’azione amministrativa intrapresa dopo le elezioni dell’ottobre 2020. Il movimento civico, nell’ottica di una probabile rimodulazione (o ricomposizione. parziale o totale che sia) della Giunta al fine di rilanciare l’azione amministrativa ha già designato ed indicato al sindaco un proprio esponente, quale assessore espressione del movimento Liberi, “in considerazione – si legge nella nota inviata alla stampa – del risultato elettorale ottenuto da Liberi alle scorse elezioni comunali che ha visto la lista approntata dal movimento essere la più votata in assoluto, sia della coerenza e dell’adesione dimostrate dal movimento e dai consiglieri comunali che lo rappresentano nel massimo Consesso Civico al programma dell’Amministrazione Grillo”. Al momento, tuttavia, non trapela ancora il nome indicato al primo cittadino per un incarico assessoriale.

Il Movimento Liberi auspica, tuttavia, che i movimenti politici di maggioranza “riescano a risolvere l’evidente scollamento che si è registrato in questi mesi tra i rappresentanti politici dei movimenti stessi e i rispettivi rappresentanti in consiglio comunale per ritrovare la coesione e la coerenza che li ha visti premiare dagli elettori poco più di un anno fa”.

Il Coordinamento Comunale del Movimento Politico Liberi si congratula inoltre con la rielezione alla Presidenza della Repubblica di Sergio Mattarella, augurandosi “una prosecuzione del suo mandato nel segno della stabilità istituzionale” e ringraziandolo “per l’onere, anche personale, che coscienziosamente ha deciso di assumersi nell’accettare un secondo mandato”.