Marsala, il rimpasto è vicino. Maggioranza verso la resa dei conti

Grillo annuncia comunicazioni in Consiglio. In bilico almeno due assessori

Si avvicina la resa dei conti tra il sindaco Massimo Grillo e la sua maggioranza. Nell’aria da settimane, il giorno da segnare in rosso sul calendario della politica marsalese è il 3 febbraio. Nell’occasione, il primo cittadino ha manifestato la propria disponibilità a presentarsi a Sala delle Lapidi per una seduta interamente dedicata alle interrogazioni. Al contempo, ha chiesto al presidente Enzo Sturiano di inserire al primo punto all’ordine del giorno la voce “comunicazioni del sindaco”. Una richiesta insolita, legata alla necessità di un confronto politico con l’intero Consiglio comunale cui Grillo aveva già espresso il proprio malcontento lo scorso 23 dicembre, stigmatizzando il protrarsi di tensioni e conflittualità, anche all’interno della sua maggioranza. Si preannuncia dunque una settimana cruciale per l’amministrazione e la sensazione è che il sindaco abbia tutta l’intensione di accelerare i tempi per una rimodulazione della compagine assessoriale, con almeno due cambi rispetto all’attuale composizione. Tra le ipotesi in campo c’è anche quella dell’azzeramento, con il possibile ripescaggio della maggior parte degli assessori, almeno un paio di cambi e la redistribuzione delle deleghe.

La seduta di giovedì pomeriggio del Consiglio comunale, chiusasi proprio con la lettura della comunicazione di Grillo da parte del presidente Enzo Sturiano, si era aperta con un ricordo della tragedia della Shoah, su cui sono intervenuti lo stesso presidente del massimo consesso civico e i consiglieri Elia Martinico, Pino Ferrantelli, Piero Cavasino, Rino Passalacqua. E’ stato anche osservato un minuto di silenzio per le vittime di tutte le violenze. In apertura è stata anche annunciata la designazione di Flavio Coppola alla presidenza della commissione politiche sociali, in sostituzione di Pino Ferrantelli, passato nelle scorse settimane alla guida della commissione bilancio. A seguire è stato prelevato il punto riguardante il regolamento sull’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali. La relazione è stata affidata all’assessore Michele Gandolfo: “Il regolamento è diviso in due parti: la prima circa l’utilità della gestione di quelli di diretta competenza del Comune. La seconda, relativa agli impianti di competenza di Marsala Schola. E’ orientamento dell’amministrazione emanare bandi a lunga scadenza”. Il presidente della Commissione Sport Massimo Fernandez, ha comunicato l’approvazione del regolamento da parte della stessa Commissione, sebbene il voto non sia stato unanime, come evidenziato da Gabriele Di Pietra e Leo Orlando, che si sono espressi negativamente, predisponendo un maxi-emendamento adesso sottoposto all’attenzione dell’aula consiliare sulla gestione degli impianti sportivi, con riguardo ai rapporti con Marsala Schola. Poi si sono succeduti diversi interventi (Pino Ferrantelli, Ivan Gerardi, Flavio Coppola, Nicola Fici) su cui l’assessore Gandolfo ha offerto ulteriori chiarimenti, sottolineando – al contempo – la necessità di procedere rapidamente all’approvazione del regolamento, in modo che gli uffici possano predisporre al più presto i bandi per la gestione delle strutture sportive. Il presidente Sturiano ha chiuso la seduta, sottolineando la necessità che tutti i consiglieri possano studiare con attenzione gli emendamenti presentati prima di procedere alla votazione.