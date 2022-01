Gli auguri istituzionali al Presidente Mattarella dalla sua Castellammare

Com’è noto, il presidente Sergio Mattarella è nativo di Palermo, ma la sua famiglia è originaria di Castellammare del Golfo, dove lo stesso Capo dello Stato si reca spesso per visitare i propri cari defunti al cimitero: il padre Bernardo e il fratello Piersanti, ma anche la moglie Maria Luisa Chiazzese. A pochi minuti dal voto in Parlamento, il sindaco Nicolò Rizzo ha voluto inviare «il simbolico abbraccio e l’augurio di buon lavoro dell’amministrazione comunale e di tutta Castellammare del Golfo, sua città d’origine, a Sergio Mattarella, rieletto Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, con equilibrio ed autorevolezza, si è mostrato determinato e rassicurante in un momento di grande difficoltà per l’Italia, garantendo la Costituzione e l’unità nazionale e adesso tornando a ricoprire il ruolo per la stabilità del Paese e grande rispetto per le Istituzioni».

«Uomo del dialogo, della costruzione e della cooperazione, esempio di rispetto dell’altro e grande signorilità politica, Sergio Mattarella è stato presente quando il Paese ha vissuto periodi storici di inimmaginabile difficoltà e smarrimento, con attenzione ai contenuti, senza clamori e con la sobrietà che lo caratterizza-afferma il sindaco Nicolò Rizzo-, indicando con decisione la direzione da intraprendere per ritrovare fiducia contando sulla sua presenza in un tempo così difficile. Al Presidente Sergio Mattarella rivolgiamo il nostro più sincero e sentito augurio per l’attività che svolgerà nei prossimi anni, come sempre con responsabilità e senso del dovere che lo caratterizzano».