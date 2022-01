Il Pascasino studia la politica internazionale ONU e riceve 4 menzioni

L‘Italian Model United Nations è l’unica simulazione a svolgersi a Palermo, organizzata da United Network, dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri ‘multilateral bodies’, nelle quali gli studenti hanno approfondito i temi di politica internazionale, indossando i panni di ambasciatori e diplomatici.

I ragazzi hanno tenuto discorsi, preparato bozze di risoluzione, negoziato con alleati e avversari, risolto conflitti adottando le regole di procedura ONU. All’IMUN dal 13 al 15 gennaio, ha partecipato anche il Liceo “Pascasino” di Marsala con una delegazione di allievi – coordinata dalla docente Annelise Galfano – che si è aggiudicata 4 su 9 “honourable mentions”.

A vincere sono stati: Giulia Messina; Gabriele Zerilli; Laura Casano; Guido Passalacqua; a partecipare anche gli studenti Melissa La Rocca, Annamaria Marmoreo, Fabiola Pantaleo, Arianna Prinzivalli, Gabriele Di Maria, Alex Sciacca, Iasmina Daineanu, Emily Riggi e Viviana Santoro in qualità di “mentor”.

Vista la situazione pandemica, i lavori si sono svolti un pò in DAD e un pò in presenza. “Abbiamo avuto modo di conoscere e collaborare con tanti ragazzi estremamente in gamba, creando legami di amicizia. Ci siamo messi “nei panni” di un altro Paese discutendo di questioni attuali, cercando una soluzione, collaborando e facendo ricerche”, raccontano i ragazzi.

“I nostri studenti sono spesso alle prese con percorsi che puntano all’internazionalizzazione fondamentale per la loro formazione e faciliteranno l’approccio al mondo accademico e lavorativo”, ha dichiarato la docente Galfano.

L’Istituto inoltre, ha avviato da giorni l’orientamento con gli studente delle terze medie del territorio. Vista l’emergenza sanitaria le visite alla scuola si svolgeranno su appuntamento e in misura contingentata nell’assoluta sicurezza di quanti vorranno visitare le sedi di Via Vaccari e di Via G. Falcone.

E’ possibile prenotare il colloquio, per le fasce orarie 11-13 e 15.30-18.30 dal lunedì al venerdì, per la giornata di sabato solo nella fascia pomeridiana. Per info e prenotazioni i numeri da contattare sono: 320 7035450 – 333 461 9901.