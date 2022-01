La comunità salesiana di Marsala festeggia San Giovanni Bosco

Si rinnova il rito delle celebrazioni in onore di San Giovanni Bosco presso la parrocchia Maria Ss. Ausiliatrice dei Salesiani di Marsala.

Il programma dei festeggiamenti, comunque limitati a causa delle restrizioni dovute al Covid, si è aperto domenica 23 gennaio con la presentazione della “Strenna salesiana” sul tema “Fate tutto per amore e nulla per forza”, nel 400° anniversario della morte di San Francesco di Sales. L’iniziativa è stata curata da don Luigi Calapaj. Lunedì 24 gennaio, alle 18, c’è stata la santa messa di San Francesco di Sales. Nel fine settimana è previsto il triduo, animato dal sacerdote don Arnaldo Riggi: venerdì 28, alle 18, santa messa con riflessione finale; sabato 29, alle ore 16,30, santa messa per quinta e prima tappa del catechismo; ore 18, santa messa con riflessione finale; domenica 30, alle 8,30, alle 10 (seconda e terza tappa del catechismo) alle 11,30 e ore 18, santa messa con riflessione finale. Lunedì 31, giorno in cui ricorre la festa di San Giovanni Bosco, si terranno le sante messe alle ore 8,30, 16,30 (4a tappa catechismo), 18 e 19.30, che concluderanno le iniziative in programma presso la comunità salesiana, guidata dal parroco don Angelo Grasso.