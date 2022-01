Calcio a 5 C1: finisce in pari tra Primavera Marsala e Mazara 2020

Finisce con un pareggio per 4 a 4, il match tra l’ASD Primavera Marsala e l’Asd Futsal Mazara 2020 per la prima gara di ritorno del Campionato di C1 di Calcio a 5. Una partita ricca di emozioni da ambo le parti.

I ragazzi di mister Figuccio, nonostante la mancanza di allenamenti nell’ultimo mese, non hanno avuto paura ed hanno messo in campo tutto il loro cuore. La partita si è sbloccata subito con un autogol a seguito di una bellissima azione con l’asse Bonura/ Barry. Il risultato poteva essere ancor più largo, ma nei minuti seguenti è arrivato la doppia beffa: i ragazzi di Mister Enzo Bruno, prima hanno pareggiato e poi arriva la rimonta a 10 minuti dalla fine. Quando sale in cattedra De Marco, quest’ultimo entra dentro l’area di rigore e ha tirato una vera e propria bomba che ha spiazzato l’estremo difensore avversario: è 2-2 nei primi 30’ minuti di gioco.

Nella ripresa i continui errori davanti al portiere hanno limitato i padroni di casa. Dopo le tante parate dell’estremo difensore avversario, è arrivato il gol di Bonura per il 3-2 e dopo 3 minuti subito il pareggio. A 10 minuti dalla fine arriva il gol del 4-3.

Gli avversari, storditi dal gol preso, hanno rischiato ma ancora una volta, l’estremo difensore avversario ha disinnescato qualsiasi tiro. In aerea di rigore, il numero 10 Bonura, ha ricevuto un calcio da dietro ma l’arbitro non ha valutato il rigore. Dopo il danno la beffa: a 6 minuti dalla fine il Mazara ha pareggiato i conti.

I ragazzi di mister Figuccio hanno cercato di spingere per vincere la partita, ma bravo è stato l’estremo difensore a bloccare qualsiasi tiro pericoloso.