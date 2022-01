Marsala Calcio Femminile sconfitto di misura dal Sant’Agata

Il Calcio Femminile Marsala perde di misura fra le mura amiche lo scontro diretto al vertice contro l’Accademy Sant’Agata; 0-1 il risultato finale, con le azzurre che nel secondo tempo hanno letteralmente dominato le avversarie, sbattendo però contro una insuperabile Fabiana Vitale, portiere delle messinesi di Sant’Agata di Militello.

Il Marsala, dopo sei vittorie consecutive fra campionato e coppa, vede esaurirsi la striscia vincente e ormai deve dire quasi sicuramente addio ai sogni di primo posto nel girone A del Campionato di Eccellenza Sicilia. Nulla è però perduto, con le ragazze di coach Valeria Anteri che probabilmente si vedranno però costrette a disputare un percorso più tortuoso nei play off promozione.

Partono contratte e impaurite le lilybetane, che devono far fronte alle pesanti assenze di Bannino (quarantena preventiva Covid) e Cammarata (operata in settimana al setto nasale), mentre le santagatesi forti di un tasso tecnico di categoria superiore tessono la loro trama. Al 18′ le azzurre si fanno bucare sul primo palo da Cammareri, ben servita dalla capitana Raffaele, per quello che a conti fatti sarà il primo ed unico gol dell’incontro. Il Marsala non si scuote, ma al 40′ ha la più ghiotta delle occasioni: pallone filtrante per Termine che si invola tutta sola verso la porta di Fabiana Vitale, che si prodiga nel primo intervento decisivo per il risultato della gara e forse dell’intero campionato.

Nel secondo tempo la musica cambia: le undici azzurre scese in campo sono le stesse della prima frazione, ma il loro atteggiamento è perfettamente opposto. Il Marsala schiaccia il Sant’Agata nella propria area di rigore, e continua ripetutamente a imbucare la velocissima Di Stefano fra i prestanti ma lenti centrali avversari.

Le occasioni da rete fioccano, ma la gara ha la firma in calce di Vitale, che compie altri tre interventi miracolosi per dire di no nell’ordine a Pisciotta, Alcamo e Bilello. Le ospiti resistono stoicamente e al triplice fischio festeggiano il proprio portiere e il primato solitario in classifica a quota 12 punti.

Domenica prossima, 30 gennaio, la truppa di Anteri andrà a far visita al Monreale che in questo momento, con una gara in meno, in classifica ha 9 punti ed è secondo con le azzurre.

I TABELLINI:

CF Marsala – Accademy Sant’Agata 0-1 (0-1 p.t.)

CF Marsala: Donato, Agozzino, Clemente, Cucuzza (cap.), Mannone, Ambrogi (88′ Manuguerra), Bilello, Pisciotta, Alcamo, Di Stefano, Termine (70′ Agate).

A disposizione: Via, Asaro, Greco, Centonze, Guzzo, Cammarata.

Allenatore: Valeria Anteri.

Accademy Sant’Agata: Vitale F., Vitale E., Nuzzo (82′ Meneghini), Panarello, Cucinotta, Al. Ferrigno, Raffaele (cap.), Florio (85′ Zingales), Graziano (90′ D’Ambra), Pizzino (90′ Randazzo), Cammareri (72′ An. Ferrigno).

A disposizione: Lazzara.

Allenatore: Carmelo Emanuele.

Rete: 18′ Cammareri (S).

Ammonizione: Cucinotta (S).

Espulsioni: /.

Corner: 5 a 3 per il Marsala.

Recuperi: 3′ p.t. e 5′ s.t.

Arbitro: Demis Lauria della sezione AIA di Palermo.

Spettatori: 100 circa.

Note: /.