Eccellenza: il Marsala Calcio sconfitto per 5 a 1 dal Canicattì

Si torna in campo anche nel Campionato di Eccellenza per la prima partita di ritorno, 16° turno. Il Girone A ha visto la Dolce Onorio Marsala scendere in campo fuori le mura del proprio Stadio Municipale non ancora fruibile ed “accontentarsi” del “Mariano di Dia” di Strasatti per vedersela contro il Canicattì primo in classifica.

E contro i più forti del Campionato la penultima non può che arrendersi e perdere 5 a 1.

Al 15′, azione sulla sinistra di Gueye che viene anticipato da Muyala Josè che sfonda la porta difesa da Furnari; sembra un assedio, fino a quando la sfera arriva sui piedi dell’azzurro Rosella che addirittura riesce a pareggiare battendo il portiere avversario Barbagallo al 33′. Un timido risveglio per il Marsala ma il Canicattì è visibilmente più forte: dieci minuti dopo, Iraci mette dentro per Prezzabile, ne viene fuori un colpo di testa che viene fermato ma sulla ribattuta Raimondi segna il nuovo vantaggio ospite.

Nella ripresa sono gli ospiti a segnare: Garufo mette in rete un bel pallone su punizione al 53′. I locali ci provano con Foglia e Genna ma sprecano così, al 90′ minuto, un uno-due tra Iraci e Matera con il primo che vince il rimpallo e sigla il poker. Ma il numero 7 è affamato di goal e al 92′ firma la doppietta.

La Dolce Onorio adesso dovrà attendere il match tra Monreale e Cus Palermo che si giocherà mercoledì 26 gennaio. Si tratta di una sfida tra squadre in zona play out che agli azzurri interessa molto. Cosa sperare? Sicuramente di non farsi superare dal Cus al momento ultimo a meno uno dal Marsala; di contro il Monreale con una vittoria si allontanerebbe troppo dagli azzurri.