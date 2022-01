Al via l’offerta formativa dell’istituto Cosentino di Marsala

L’Istituto Professionale “F. Cosentino” di Marsala, sito a Marsala in via Del Fante n. 35 guidato dalla Dirigente Maria Luisa Asaro, vuole offrire agli alunni delle terze medie ed ai loro genitori l’opportunità di conoscere l’offerta formativa e di effettuare l’iscrizione alla scuola superiore in tutta sicurezza e consapevolezza.



Nel suo Piano dell’Offerta Formativa la scuola presenta quattro indirizzi di studio: Indirizzo Odontotecnico, Indirizzo Ottico, Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale.

I percorsi ed i profili in uscita sono orientati al raggiungimento delle competenze richieste dal mercato del lavoro e delle professioni.

L’Istituto Professionale fa della didattica Laboratoriale il suo fiore all’occhiello, con laboratori all’avanguardia. A ciò si aggiunga l’alta spendibilità nel mondo del lavoro dei diplomi che si possono conseguire in questa scuola. Ogni studente è accompagnato con una continua ed efficace personalizzazione dell’insegnamento.



Il curricolo, vale a dire il cammino verso la costruzione del profilo professionale dello studente, al termine del percorso deve agganciarsi alla realtà lavorativa e, per chi decide la prosecuzione degli studi, al mondo delle Università. Ecco perché vengono stipulati accordi con le aziende del territorio e gli enti locali per lo svolgimento del PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.