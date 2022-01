Chianetta (VIA): “Confermiamo la fiducia ai nostri assessori nella Giunta Grillo”

In riferimento alle voci che circolano in ambienti politici, relativi ad una presunta sfiducia operata dal Movimento VIA di Marsala nei confronti dei tre esponenti di riferimento presenti nella Giunta Grillo – Arturo Galfano, Michele Gandolfo e Giuseppe D’Alessandro – giunge una secca smentita da parte del coordinatore locale del partito che fa riferimento all’onorevole Nino Papania.

“E’ una notizia priva di ogni fondamento – ci dice Ignazio Chianetta, ex consigliere comunale che guida il movimento marsalese -. Siamo soddisfatti del lavoro che i nostri tre esponenti stanno facendo nell’interesse dell’intera città. Circa un mese fa il gruppo dirigente di VIA aveva diffuso un comunicato di sostegno ai nostri rappresentanti in Giunta. Lo confermiamo e, come richiesto dal sindaco, invitiamo anche le altre forze politiche di maggioranza a fare altrettanto con i loro assessori”.